Трое парней обстреляли мужчину на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:54:00+03:00

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В пятницу, 19 июня, в Петербурге несколько парней с пистолетами напали на 29-летнего мужчину на Светлановском проспекте. После чего потерпевший оказался в больнице. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, он также написал заявление в полицию, в котором рассказал, что произошло.

Мужчина сообщил, что около 16 часов дня на улице к нему подошли трое молодых людей, на вид которым было по 18-20 лет. Двое из парней достали пистолеты и выстрелили в его сторону. К счастью, задело лишь ногу, а сам потерпевший сейчас в удовлетворительном состоянии. Хотя и ему пришлось обратиться к медикам: у мужчины диагностировали подкожный разрыв левого ахиллова сухожилия.

Теперь троих парней разыскивает полиция. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. К слову, один из злоумышленников имеет яркую примету - волосы выкрашены в красный цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU