Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Дворцовой площади

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:46:41+03:00

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В субботу, 20 июня, в Петербурге прошла генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она началась в 10:00 утра на Дворцовой площади, где прошли расчеты пешей колонны и военная техника. Участвовала в тренировке и авиация.

В тренировке участвовала авиация.Фото: Артем КИЛЬКИН

Военная техника прошла по Дворцовой на репетиции Парада Победы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сводная репетиция со всеми участниками Парада Победы состоялась 20 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU