Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Дворцовой площади
Это была финальная тренировка перед торжественным шествием 24 июня [фото]
Генеральная репетиция Парада Победы 2020 прошла в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В субботу, 20 июня, в Петербурге прошла генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она началась в 10:00 утра на Дворцовой площади, где прошли расчеты пешей колонны и военная техника. Участвовала в тренировке и авиация.
В тренировке участвовала авиация.Фото: Артем КИЛЬКИН
Военная техника прошла по Дворцовой на репетиции Парада Победы.Фото: Артем КИЛЬКИН
Сводная репетиция со всеми участниками Парада Победы состоялась 20 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU