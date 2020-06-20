Сожитель украл 2,5 млн рублей у пенсионерки в Санкт-Петербурге

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморском районе задержали 54-летнего мужчину, который украл у своей сожительницы 2,5 миллиона рублей. Накануне, 19 июня, к правоохранителям обратилась 57-летняя женщина и рассказала о пропаже кругленькой суммы.

Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, в тот же день мужчина сам явился с повинной и признался в краже. При этом рассказал полиции, что тайно воровал деньги у женщины начиная еще с декабря прошлого года. Уголовное дело возбудили по статье о краже в особо крупном размере. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Известно также, что всего несколько лет назад мужчина был освобожден из мест лишения свободы, где находился 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU