Пробка из-за военной техники образовалась на КАД в Санкт-Петербурге

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:59:18+03:00

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Несколько часов назад в Петербурге завершилась генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой площади. В дни таких тренировок особенно сложно приходится автомобилистам. Сначала было ограничено движение в центре города. А уже после репетиции – замечены пробки на окраинах Петербурга. Все дело в том, что военную технику теперь увозят с репетиции. «Досталось» автомобилистам на КАД.

– Внутренняя сторона КАД стоит от Кудрово из-за того, что везут военную технику! – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи, конечно, нашлись недовольные водители, которые куда-то опаздывают из-за затора. Но есть и те, кто рад возможности увидеть легендарные танки и машины так близко.

– Нет, чтоб порадоваться, что военную технику можно вблизи рассмотреть, – пишет петербурженка.

ИСТОЧНИК KP.RU