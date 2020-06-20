2020-06-20T13:59:18+03:00
Общество

Пробка из-за военной техники образовалась на КАД в Санкт-Петербурге

Боевые машины возвращают после репетиции парада Победы
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Военную технику заметили на КАД после репетиции парада Победы. Фото: vk.com/spb_todayВоенную технику заметили на КАД после репетиции парада Победы. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Несколько часов назад в Петербурге завершилась генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой площади. В дни таких тренировок особенно сложно приходится автомобилистам. Сначала было ограничено движение в центре города. А уже после репетиции – замечены пробки на окраинах Петербурга. Все дело в том, что военную технику теперь увозят с репетиции. «Досталось» автомобилистам на КАД.

– Внутренняя сторона КАД стоит от Кудрово из-за того, что везут военную технику! – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи, конечно, нашлись недовольные водители, которые куда-то опаздывают из-за затора. Но есть и те, кто рад возможности увидеть легендарные танки и машины так близко.

– Нет, чтоб порадоваться, что военную технику можно вблизи рассмотреть, – пишет петербурженка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
98-летнюю ветерана войны из Санкт-Петербурга, которая собрала 4 млн рублей для медиков, хотят наградить
«Толпа обезумевших»: Петербуржцы устроили массовую вечеринку на Рубинштейна, несмотря на коронавирус
Пробка из-за военной техники образовалась на КАД в Санкт-Петербурге
Сожитель украл 2,5 млн рублей у пенсионерки в Санкт-Петербурге
Приемная кампания в вузы стартовала в Санкт-Петербурге
Двухлетнего ребенка увезли в больницу после укуса змеи на Финском заливе
Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Дворцовой площади
Трое парней обстреляли мужчину на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге
Почти 23 тысячи человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Восемь рейсов отменили из Пулково в субботу
МЧС предупреждает петербуржцев о ливнях и грозах в субботу
Стало известно, когда метро Санкт-Петербурга заработает в обычном режиме
Пассажиропоток в наземном транспорте Санкт-Петербурга упал вдвое к началу лета
Полиция ответила на обвинения в подтасовке фактов ДТП, в котором дочь экс-депутата Госдумы сбила 5-летнего мальчика на «зебре
Вячеслав Малафеев одним словом оценил игру юного вратаря «Ростова», пропустившего 10 мячей
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студента на Невском проспекте