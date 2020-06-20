2020-06-20T16:36:22+03:00
Общество

Четыре вывозных рейса с петербуржцами ожидают в Пулково на следующей неделе

Горожане вернутся из Таиланда, Узбекистана и Киргизии
Евгения МОСКВИНА
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В Пулково ждут очередные вывозные рейсы с застрявшими за границей россиянами.В Пулково ждут очередные вывозные рейсы с застрявшими за границей россиянами.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На следующей неделе в Пулково готовятся встречать четыре вывозных рейса с застрявшими за границей горожанами. Минкомсвязь обновила график авиарейсов и судя по данным Telegram-канала «Коронавирус: рейсы в РФ», петербуржцы вернутся двумя самолетами из Таиланда, а также из Узбекистана и Киргизии.

Так, два «длинных» рейса будут организованы 22 июня. Первый самолет вылетит в 20:00 по местному времени из Пхукета и проследует сначала в Новосибирск, затем в Москву, а после – в Петербург. Второй стартует из Бангкока в 23:30 по местному времени по такому же маршруту.

Во вторник, 23 июня, планируют осуществить рейс Ташкент – Москва – Санкт-Петербург в 02:45 по местному времени. А в пятницу, 26 июня, петербуржцы вернутся прямым рейсом из Бишкека, который вылетит в 17:45 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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