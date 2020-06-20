2020-06-20T17:57:09+03:00
Общество

Семь новых школ и 22 детских сада откроются в Санкт-Петербурге в 2020 году

Еще две школы будут реконструированы
Евгения МОСКВИНА
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Семь новых школ построят в Петербурге в этом году. Фото: gov.spb.ruСемь новых школ построят в Петербурге в этом году. Фото: gov.spb.ru
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В 2020 году в Петербурге появятся 22 новых детских сада, а также 7 новых школ. Еще две школы (в Центральном и Красносельском районах) будут реконструированы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- Город выполняет обязательства. Ни один объект не сокращен. Все запланированные объекты будут введены, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Сегодня, 20 июня, градоначальник проверил ход строительства двух новых образовательных учреждений в Невском районе. Он побывал в школе на Нерчинской улице, участок 1, которая готова уже на 90 процентов. На ее базе будет создана единая образовательная система «Школа современных технологий».

Также губернатор проинспектировал стройку на Дальневосточном проспекте, участок 1. Объект готов уже на 97 процентов. Там расположится второй корпус школы №691, где смогут обучаться в том числе и дети с ограниченными возможностями.

К слову, обе новые школы рассчитаны на 825 мест. Ввести их в эксплуатацию планируется до конца июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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