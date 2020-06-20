2020-06-20T19:35:44+03:00
Спорт

Игроки «Зенита» вышли на матч с ЦСКА в футболках с портретами врачей, погибших от коронавируса

Такой акцией футболисты почтили память медиков
Евгения МОСКВИНА
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"Зенит" вышел на поле в футболках с портретами погибших от коронавируса врачей. Фото: скриншот видео."Зенит" вышел на поле в футболках с портретами погибших от коронавируса врачей. Фото: скриншот видео.
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В эти минуты в Москве проходит один из центральных матчей чемпионата РПЛ: футболисты с берегов Невы встречаются с ЦСКА. В это непростое время, когда вся страна продолжает бороться с COVID-19, игроки клуба «Зенит» решили отдать дань памяти медикам. Петербуржцы вышли на поле в футболках с портретами врачей, которые погибли во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что такую акцию памяти зенитовцы провели не только накануне Дня медицинского работника, который состоится завтра, 21 июня. В футболках с портретами врачей они планируют выходить на матчи до конца сезона.

К слову, на 20-й минуте матч прервался - все, кто был на стадионе, стоя аплодировали врачам, которые продолжают работать с коронавирусом. Затем игра продолжилась.

Напомним, что с 19-го июня возобновился чемпионат РПЛ. Матч между «Зенитом» и ЦСКА (Москва) проходит на «ВЭБ Арене». Вход на стадион разрешен только поклонникам ЦСКА - с соблюдением всех мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Игроки «Зенита» вышли на матч с ЦСКА в футболках с портретами врачей, погибших от коронавируса
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