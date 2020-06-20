2020-06-20T20:58:41+03:00
Общество

Крытый каток планируют открыть к концу лета на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге

Там будут проводить занятия и соревнования по керлингу
Евгения МОСКВИНА
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Новый крытый каток скоро появится в Петербурге. Фото: gov.spb.ruНовый крытый каток скоро появится в Петербурге. Фото: gov.spb.ru
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Крытый каток с искусственным льдом достраивают на Ириновском проспекте. Ход работ оценил во время рабочего объезда в субботу, 20 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Объект был заброшенный, но мы его реанимировали. Есть уверенность, что в конце августа ледовая арена вступит в строй, - сказал губернатор.

К слову, работы на объекте начали еще в 2014-м. Но катку не везло на подрядчиков – несколько раз они сменялись. В итоге год назад на площадку пришел новый, который и достроит объект. Сейчас на катке работают 75 человек.

- Ведутся работы по устройству огнезащиты металлических конструкций, внутренних сетей электроснабжения, внутренней отделке, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, благоустройству территории, - отметили в Смольном.

Каток готов уже на 90 процентов. В будущем на нем собираются проводить занятия и соревнования по керлингу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Крытый каток планируют открыть к концу лета на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге
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