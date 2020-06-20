Крытый каток планируют открыть к концу лета на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге
Крытый каток с искусственным льдом достраивают на Ириновском проспекте. Ход работ оценил во время рабочего объезда в субботу, 20 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов.
- Объект был заброшенный, но мы его реанимировали. Есть уверенность, что в конце августа ледовая арена вступит в строй, - сказал губернатор.
К слову, работы на объекте начали еще в 2014-м. Но катку не везло на подрядчиков – несколько раз они сменялись. В итоге год назад на площадку пришел новый, который и достроит объект. Сейчас на катке работают 75 человек.
- Ведутся работы по устройству огнезащиты металлических конструкций, внутренних сетей электроснабжения, внутренней отделке, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, благоустройству территории, - отметили в Смольном.
Каток готов уже на 90 процентов. В будущем на нем собираются проводить занятия и соревнования по керлингу.
ИСТОЧНИК KP.RU