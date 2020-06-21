Полицейские Санкт-Петербурга наказали организатора прогулок по крышам домов

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Прогулки по крышам в Санкт-Петербурге популярное развлечение среди туристов. Рекламу таких опасных развлечений можно найти прямо на тротуаре. Там же обычно организаторы оставляют и свой номер телефона для связи. По нему полицейские и решили позвонить, чтобы найти нарушителя. Тому ничего не оставалось делать, как явиться в полицию.

- Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где с него взяли объяснения, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Организатор экскурсий сообщил полицейским, что прогулки по крышам проводились на территории Центрального района, в районе Владимирского и Литейного проспектов, а также домах по набережной реки Фонтанки.

За прогулку по крышам парень брал по 700 рублей. При этом были и дополнительные услуги, например, фотосессия или свидание. За это нужно было заплатить уже 3,5 тысячи рублей.

- Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), - поясняют в полиции. - Кроме того, полицейскими будут составлены материалы по факту загрязнения трафаретной рекламой дорожного покрытия, после чего они будут переданы в администрацию района.

Сам парень заявил, что уберет с тротуара свою рекламу.

ИСТОЧНИК KP.RU