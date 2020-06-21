В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили вылеты 11 рейсов

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:51:16+03:00

Вылет самолетов не состоится в Москву, Калининград, Тюмень, Симферополь, Екатеринбург, Сургут, Краснодар и Тегеран

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В аэропорту Пулково 21 июня отменили вылеты семи самолетов из Санкт-Петербурга. Информация об этом появилось на онлайн-табло. Причины отмены рейсов не сообщаются.

- Рейсы отменены в Москву, Калининград, Тюмень, Симферополь, Екатеринбург, Сургут, Краснодар, - сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Также отменен международный рейс в Тегеран.

Большая часть рейсов при этом состоится. Информацию о своем можно уточнить на онлайн-табло Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU