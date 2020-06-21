Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 21 июня 2020 года составило 52 человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 21 июня 2020 года составило 52 человека. Число заболевших в области в последнее время держится на одном уровне. Регион, судя по всему, находится на плато.
При этом в Ленинградской области один из самых низких показателей смертности. За последние сутки в регионе от коронавируса погибли два человека. За все время пандемии скончались 27 человек.
Всего в Ленинградской области за все время заболели 3 964 человека. При этом 3 770 человек уже излечились. За последние из больниц выписали 45 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU