2020-06-21T11:03:40+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 21 июня 2020 года составило 52 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 21 июня 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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Последние новости по коронавирусу в ЛенобластиПоследние новости по коронавирусу в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 21 июня 2020 года составило 52 человека. Число заболевших в области в последнее время держится на одном уровне. Регион, судя по всему, находится на плато.

При этом в Ленинградской области один из самых низких показателей смертности. За последние сутки в регионе от коронавируса погибли два человека. За все время пандемии скончались 27 человек.

Всего в Ленинградской области за все время заболели 3 964 человека. При этом 3 770 человек уже излечились. За последние из больниц выписали 45 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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