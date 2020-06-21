Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 июня 2020 года составило 26 человек
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 июня 2020 года составило еще 26 человек. Всего за время пандемии в городе скончались 840 человек, следует из данных оперативного штаба по коронавиручу.
Недавно в Санкт-Петербурге изменили методику подсчет скончавшихся от коронавируса. Теперь в статистику входят скончавшиеся от коронавируса по предварительному заключению. Все данные обрабатывает специальная комиссия. Некоторые позже могут исключить из общей статистики.
Всего в Санкт-Петербурге более 22 тысяч заболевших коронавирусом за время эпидемии. Вылечились почти 13,5 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU