Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 июня 2020 года составило 26 человек

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:10:39+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 июня 2020 года составило еще 26 человек. Всего за время пандемии в городе скончались 840 человек, следует из данных оперативного штаба по коронавиручу.

Недавно в Санкт-Петербурге изменили методику подсчет скончавшихся от коронавируса. Теперь в статистику входят скончавшиеся от коронавируса по предварительному заключению. Все данные обрабатывает специальная комиссия. Некоторые позже могут исключить из общей статистики.

Всего в Санкт-Петербурге более 22 тысяч заболевших коронавирусом за время эпидемии. Вылечились почти 13,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU