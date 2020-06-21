В Санкт-Петербурге во время Парада Победы будет хор из 4,5 тысячами военных
В Санкт-Петербурге заканчиваются последние приготовления к военному Параду в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщают военные, в празднике примет участие хор, в который войдут 4,5 тысячи человек.
- Они исполнят песню «Мы верили, мы знали – победим!», - сообщают в Западном военном округе. - Синхронизировать исполнение песни помогут дирижеры сводного оркестра Санкт-Петербургского территориального гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа полковника Сергея Вовк.
Военные музыканты во время Парада Победы в Санкт-Петербурге исполнят больше 50 композиций. Все это будет проходить на фоне маршей пешей колонны и во время проезда техники, а также пролета авиации.
ИСТОЧНИК KP.RU