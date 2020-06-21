Появилось видело нападения подростков на беременную певицу в Санкт-Петербурге

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:57:45+03:00

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В Санкт-Петербурге подростки напали на пару музыкантов из-за того, что им не понравился репертуар. Гитарист и его беременная жена - вокалистка играли у станции метро, когда к ним подошел парень и стал высказывать претензии. На видео видно, как диалог быстро перетекает в драку. Хулиган неожиданно бьет мужчину по лицу несколько раз кулаками.

Гитарист понимает, что сейчас начнется драка и кладет гитару. После этого оба выходят из кадра. Беременная жена музыканта сильно нервничает и пытается успокоить подростков.

Мужа с женой после нападения осмотрели врачи. Состояние беременной удовлетворительное. Сейчас сотрудники полиции разыскивают нападавших.

Парням, как рассказали в полиции, не понравился репертуар музыкантов. Они решили высказать свои претензии. Из-за этого и произошла драка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786167" frameborder="0"></iframe> Молодые люди избили уличных музыкантов в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU