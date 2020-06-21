На военном Параде Победы в Санкт-Петербурге пройдет минута молчания в память о погибших
В Санкт-Петербурге военный Парад Победы прервется на минуту молчания в память о погибших . Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.
- В знак памяти и скорби о погибших в минуте молчания примут участие задействованные в параде 4,5 тысячи военнослужащих, - сообщают в ЗВО. - Минута молчания будет сопровождаться звуком метронома. В военном параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга также примут участие более 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолетов и вертолетов.
Во время подготовки к параду военные соблюдали все меры профилактики. За всеми участниками Парада наблюдают военные медики.
Военным раздали маски, перчатки и антисептики. Контакты с гражданскими запрещены.
ИСТОЧНИК KP.RU