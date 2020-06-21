На военном Параде Победы в Санкт-Петербурге пройдет минута молчания в память о погибших

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:08:29+03:00

У военных будут маски, перчатки и антисептики

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В Санкт-Петербурге военный Парад Победы прервется на минуту молчания в память о погибших . Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

- В знак памяти и скорби о погибших в минуте молчания примут участие задействованные в параде 4,5 тысячи военнослужащих, - сообщают в ЗВО. - Минута молчания будет сопровождаться звуком метронома. В военном параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга также примут участие более 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолетов и вертолетов.

Во время подготовки к параду военные соблюдали все меры профилактики. За всеми участниками Парада наблюдают военные медики.

Военным раздали маски, перчатки и антисептики. Контакты с гражданскими запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU