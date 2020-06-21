Президент России наградил почти 150 медиков Санкт-Петербурга, 17 из них посмертно

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:07:11+03:00

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Президент России Владимир Путин учредил ордена Пирогова и медали Луки Крымского для награждения медиков. Среди поощренных орденом Пирогова – 103 петербургских врача, медалью Луки Крымского - 31 медработник. Еще 20 медиков из Северной столицы получили от президента благодарность.

17 медиков получили орден Пирогова посмертно. Среди них врачи: Сергей Белошицкий, Лариса Веселаго, Татьяна Зайко, Мария Киселева, Александр Костыгин, Галина Литвинова, Владимир Манькович, Виктор Парафило, Антонина Рында, Татьяна Ткачева, Лилия Уон, Алексей Филиппов. Также посмертно награждены медсестры: Светлана Давтян, Любовь Заика, Наталья Рожкова, Валентина Шужина и рентгенолаборант Людмила Жиленкова.

Врачей и медсестер за их подвиги поблагодарил также губернатор Северной столицы.

- В тяжелых условиях пандемии петербургские медики показали свои лучшие качества – профессионализм, готовность выполнять свой долг с риском для собственной жизни, не считаться со временем и трудностями. Их подвиг в эти месяцы войдет в историю здравоохранения, - поблагодарил за работу медиков губернатор Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU