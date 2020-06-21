На КАД иномарка насмерть сбила мужчину, вышедшего поправить груз на багажнике машины

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:15:37+03:00

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Смертельная авария произошла накануне на вечером на 68 километре КАД. Иномарка Фольксваген Поло на скорости сбила 40-летнего мужчину, который вышел из автомобиля ВАЗ. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

- Мужчина вышел из автомобиля, чтобы поправить груз, который везли на багажнике машины, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела после смерти мужчины. В аварии разбираются сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть внимательнее, не нарушать правила дорожного движения, соблюдать скоростной контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU