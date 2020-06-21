Воры вынесли золотые украшения из квартиры на миллион рублей в Санкт-Петербурге

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:27:00+03:00

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В Санкт-Петербурге воры, проникшие в квартиру на улице Брянцева, сорвали куш на миллион рублей. Неизвестные вскрыли дверь, предварительно, с помощью подбора ключей. Преступники успели обследовать всю квартиру и найти тайник с драгоценностями.

- В полицию обратился логист местной фирмы, которые сообщил, что неизвестные похитили золотые украшения его тети, которая живет вместе с ним, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Общий ущерб составил 950 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

Известно, что специалисты изъяли улики с места преступления. Полицейские уже возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU