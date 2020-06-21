2020-06-21T18:39:55+03:00
Общество

Эпидемия - сволочь: Медики из Ленобласти записали видео с танцем в защитных костюмах

Работники больницы исполнили кавер на песню артистки Славы
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медики записали поздравление своим коллегамМедики записали поздравление своим коллегамФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Работники больницы из Лодейнопольского района Ленинградской области креативно подошли к празднованию Дня медика. Врачи и медсестры записали видео со своим танцем в химическо защите. Несмотря на то, что в нем жарко, медработники активно и энергично двигаются в такт музыке. При этом работники больницы сделали талантливый кавер на песню артистки Славы.

- Эпидемия - сволочь, - поется в припеве кавера. - Изоляция - скука. Мы напялили маски и вымыли руки. В чем же мы согрешили, что сидим в карантине. Наступает лето, а у нас зараза... Надоели нам маски, надоело мыть руки.

У видео уже более десяти тысяч просмотров.

- День медика - важный праздник для любого человека. Пусть даже в самый тяжелый день в душе остается место оптимизму, - прокомментировали медики свое выступление.

Медики из Ленобласти сделали кавер на песню Славы и записали видео с танцем в защитных костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С памятника жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге вандалы украли гранитную книгу
В Санкт-Петербурге столкнувшиеся два КАМАЗа устроили пробку на дороге
Эпидемия - сволочь: Медики из Ленобласти записали видео с танцем в защитных костюмах
Воры вынесли золотые украшения из квартиры на миллион рублей в Санкт-Петербурге
На КАД иномарка насмерть сбила мужчину, вышедшего поправить груз на багажнике машины
Президент России наградил почти 150 медиков Санкт-Петербурга, 17 из них посмертно
На военном Параде Победы в Санкт-Петербурге пройдет минута молчания в память о погибших
Появилось видео нападения подростков на беременную певицу в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге во время Парада Победы будет хор из 4,5 тысяч военных
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 июня 2020 года составило 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 21 июня 2020 года составило 52 человек
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили вылеты 11 рейсов
Полицейские Санкт-Петербурга наказали организатора прогулок по крышам домов
В Санкт-Петербурге вновь ожидается жара выше температурной нормы