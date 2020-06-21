Эпидемия - сволочь: Медики из Ленобласти записали видео с танцем в защитных костюмах

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:39:55+03:00

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Работники больницы из Лодейнопольского района Ленинградской области креативно подошли к празднованию Дня медика. Врачи и медсестры записали видео со своим танцем в химическо защите. Несмотря на то, что в нем жарко, медработники активно и энергично двигаются в такт музыке. При этом работники больницы сделали талантливый кавер на песню артистки Славы.

- Эпидемия - сволочь, - поется в припеве кавера. - Изоляция - скука. Мы напялили маски и вымыли руки. В чем же мы согрешили, что сидим в карантине. Наступает лето, а у нас зараза... Надоели нам маски, надоело мыть руки.

У видео уже более десяти тысяч просмотров.

- День медика - важный праздник для любого человека. Пусть даже в самый тяжелый день в душе остается место оптимизму, - прокомментировали медики свое выступление.

Медики из Ленобласти сделали кавер на песню Славы и записали видео с танцем в защитных костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU