В Санкт-Петербурге столкнувшиеся два КАМАЗа устроили пробку на дороге

21 Июнь 2020 2020-06-21T20:48:45+03:00

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Авария с участием двух "Камазов" произошла в поселке Ленсоветовский в Санкт-Петербурге. Грузовики столкнулись на Московском шоссе. Из-за ДТП на дороге, по свидетельствам очевидцев, собирается пробка.

- Там и пожарная, и скорая, и реанимация, мужчина лежит на газоне, вокруг него толпа медиков, один "Камаз" с разбитым передом стоит, - рассказывают в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга. - Пострадал водитель и пассажир заднего "КАМАЗа", зажало ноги, в средней степени тяжести госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU