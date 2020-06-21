С памятника жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге вандалы украли гранитную книгу
В Санкт-Петербурге с памятника жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы» украли часть композиции. Пропала гранитная книга, которая символизировала статью уголовного кодекса, по которой осуждали людей за "антисоветскую деятельность. О ЧП сообщают горожане.
- О повреждении памятника на днях сообщил один из жителей нашего муниципалитета, - сообщают в группе "Жители МО Литейный округ". - К сожалению, точная дата повреждения памятника неизвестна. Монумент-мемориал состоял из двух смотрящих друг на друга статуй бронзовых сфинксов на пьедесталах и центральной части из каменных блоков. Повреждена центральная часть.
Напомним, что сам монумент находится на Воскресенской набережной Невы, напротив СИЗО «Кресты». Он был возведен в 1995 году.
Информацию о ситуации уже направили в администрацию района.
ИСТОЧНИК KP.RU