С памятника жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге вандалы украли гранитную книгу

21 Июнь 2020 2020-06-21T20:45:25+03:00

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В Санкт-Петербурге с памятника жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы» украли часть композиции. Пропала гранитная книга, которая символизировала статью уголовного кодекса, по которой осуждали людей за "антисоветскую деятельность. О ЧП сообщают горожане.

- О повреждении памятника на днях сообщил один из жителей нашего муниципалитета, - сообщают в группе "Жители МО Литейный округ". - К сожалению, точная дата повреждения памятника неизвестна. Монумент-мемориал состоял из двух смотрящих друг на друга статуй бронзовых сфинксов на пьедесталах и центральной части из каменных блоков. Повреждена центральная часть.

Напомним, что сам монумент находится на Воскресенской набережной Невы, напротив СИЗО «Кресты». Он был возведен в 1995 году.

Информацию о ситуации уже направили в администрацию района.

ИСТОЧНИК KP.RU