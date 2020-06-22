2020-06-22T07:56:23+03:00
Общество

Без дождей, солнечно и до 23 тепла обещают синоптики 22 июня в Санкт-Петербурге

Понедельник будет на редкость приятным по погоде
Петр КИБЕР
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22 июня в Санкт-Петербурге будет солнечно и тепло.22 июня в Санкт-Петербурге будет солнечно и тепло.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Приятная и солнечная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в наступивший понедельник, 22 июня. Если верить прогнозам синоптиков, то дождей и прочих осадков ждать не стоит, а вот солнца будет в избытке. При этом будет не слишком жарко, но тепло.

- В течение дня ожидается ясная погода, без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный. Температура воздуха составит +21...+23 градуса, атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Ленинградской области 22 июня погода будет практически такой же. Воздух местами прогреется до 24 градусов, а скорость ветра составит 3-8 метра в секунду.

На 7:45 в Петербурге солнечно, контрольный термометр показывает +15,1 градуса. Дует еле заметный восточный ветер скоростью 1-2 метра в секунду, давление составляет 764,6 мм ртутного столба, влажность - 68%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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