2020-06-22T08:18:29+03:00
Происшествия

В переулке Бринько сбили ленивого велосипедиста

В нарушение правил молодой петербуржец не стал слезать с двухколесного друга перед переходом
Петр КИБЕР
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В переулке Бринько сбили велосипедиста, который не слез с "коня" перед пешеходным переходом. Фото: vk.com/spb_todayВ переулке Бринько сбили велосипедиста, который не слез с "коня" перед пешеходным переходом. Фото: vk.com/spb_today
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В переулке Бринько иномарка сбила велосипедиста, который, по словам очевидцев аварии совершил классическое нарушение - поленился и не слез перед пешеходным переходом, а решил его проехать на «своих двоих» колесах.

- В переулке Бринько ДТП. Велосипедист переезжала малый пешеходный переход, не спешиваясь. Вроде разошлись, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» свидетели происшествия.

По-счастью, эта авария серьезных последствий не имела. Сам молодой велосипедист получил пару ушибов при падении на землю, но стол на ногах и не особо настаивал на вызове ГИБДД. Хотя опытные прохожие настаивали на этом, ведь человек может быть в шоке и не чувствовать скрытых травм, которые появятся позднее.

Без протокола потом доказать что-либо будет невозможно. Водитель иномарки, под колеса которой и угодил байкер, тоже был не против полиции и объяснял, что правила одни для всех и велосипедисты должны пересекать переход спешившись, о чем многие забывают.

Но в итоге все решили не терять драгоценное время и разошлись по делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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