В переулке Бринько сбили ленивого велосипедиста
В переулке Бринько иномарка сбила велосипедиста, который, по словам очевидцев аварии совершил классическое нарушение - поленился и не слез перед пешеходным переходом, а решил его проехать на «своих двоих» колесах.
- В переулке Бринько ДТП. Велосипедист переезжала малый пешеходный переход, не спешиваясь. Вроде разошлись, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» свидетели происшествия.
По-счастью, эта авария серьезных последствий не имела. Сам молодой велосипедист получил пару ушибов при падении на землю, но стол на ногах и не особо настаивал на вызове ГИБДД. Хотя опытные прохожие настаивали на этом, ведь человек может быть в шоке и не чувствовать скрытых травм, которые появятся позднее.
Без протокола потом доказать что-либо будет невозможно. Водитель иномарки, под колеса которой и угодил байкер, тоже был не против полиции и объяснял, что правила одни для всех и велосипедисты должны пересекать переход спешившись, о чем многие забывают.
Но в итоге все решили не терять драгоценное время и разошлись по делам.
ИСТОЧНИК KP.RU