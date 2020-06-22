Петербуржцам рассказали, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:46:05+03:00

Несмотря на то, что ограничения снимают, гулять с детьми надо аккуратно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Власти Санкт-Петербурга постепенно начинают снимать ограничения, установленные для того, чтобы пресечь распространение коронавируса. В городском управлении Роспотребнадзора рассказали, как родителям уберечь детей в этот период, когда опасность заболеть все еще сохраняется.

- В жаркую и теплую погоду невозможно обойтись без прогулок. Выходить на улицу детям необходимо, но при этом нужно объяснить, какие правила они должны соблюдать, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

На улице надо держать дистанцию в два метра. Если на детской площадке многолюдно - идем мимо. Нельзя брать пальцы в рот, трогать лицо, в особенности нос и глаза. С собой надо иметь санитайзер.

Малышам до семи лет маску носить не обязательно, а тем кто старше - нужно. Но при движении, беготне она намокает, перестает работать. Так что детям придется быть спокойными на улице.

В магазин и людные места маленьких горожан лучше не брать вовсе. После прогулки и обязательно помыть руки с мылом.

ИСТОЧНИК KP.RU