Петербуржцам рассказали, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений
Власти Санкт-Петербурга постепенно начинают снимать ограничения, установленные для того, чтобы пресечь распространение коронавируса. В городском управлении Роспотребнадзора рассказали, как родителям уберечь детей в этот период, когда опасность заболеть все еще сохраняется.
- В жаркую и теплую погоду невозможно обойтись без прогулок. Выходить на улицу детям необходимо, но при этом нужно объяснить, какие правила они должны соблюдать, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.
На улице надо держать дистанцию в два метра. Если на детской площадке многолюдно - идем мимо. Нельзя брать пальцы в рот, трогать лицо, в особенности нос и глаза. С собой надо иметь санитайзер.
Малышам до семи лет маску носить не обязательно, а тем кто старше - нужно. Но при движении, беготне она намокает, перестает работать. Так что детям придется быть спокойными на улице.
В магазин и людные места маленьких горожан лучше не брать вовсе. После прогулки и обязательно помыть руки с мылом.
ИСТОЧНИК KP.RU