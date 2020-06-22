2020-06-22T09:02:05+03:00
Происшествия

Следком завел дело после избиения беременной певицы у метро «Рыбацкое»

Подростков-хулиганов ищет полиция [видео]
Петр КИБЕР
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Полиция ищет хулиганов, избивших беременную певицу.Полиция ищет хулиганов, избивших беременную певицу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Избиение беременной певицы и ее мужа у метро «Рыбацкое» стало уголовным делом. Его завело Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, после огласки инцидента в СМИ. Самих хулиганов, напавших на пару музыкантов, ищет полиция.

- По данным следствия, вечером 20 июня 2020 года, неустановленные лица, находясь у дома 31 по улице Тепловозная, действуя группой лиц из хулиганских побуждений нанесли 29-летнему мужчине и 31-летней беременной женщине множественные удары кулаками и ногами по голове и туловищу, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Женщина и ее супруг получили различные травмы, и, после оказания помощи, были отпущены на домашнее лечение.

По словам потерпевших, причиной нападения стала музыка, которая не понравилась молодым прохожим.

Дело заведено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений». Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.

Молодые люди избили уличных музыкантов в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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