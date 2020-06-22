Губернатор Санкт-Петербурга обратился к горожанам по случаю Дня памяти и скорби
22 июня 1941 года - одна из самых страшных дат в истории нашей страны. 79 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. По случаю Дня памяти и скорби к жителям Санкт-Петербурга с обращением выступил губернатор города. К нему присоединился также спикер Заксобрания.
- Сегодня мы вспоминаем о миллионах наших сограждан, не вернувшихся с войны. Павших в боях, убитых при бомбежках и артобстрелах, скончавшихся от ран, умерших от голода и холода, замученных в фашистских концлагерях, - говорится в тексте обращения.
Александр Беглов и Вячеслав Макаров отметили, что Ленинград стал образцом твердости и беспримерного героизма. Врагу не удалось сломить осажденный город, а героизм ленинградцев своим примером помогал советским гражданам держаться из последних сил на фронте и в тылу.
- Наш город защитил свое наследие от фашистских варваров и выжил всем смертям назло. Память о миллионах погибших и гордость за великий подвиг народа объединяет всех нас, - подчеркнул глава Северной столицы.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров возложил цветы к памятной доске на здании Мариинского дворца, посвященной Ленинградской армии Народного ополчения.
- Этот день имеет особое значение для каждого из нас. Сегодня мы чтим память тех, кто с оружием в руках защищал Город-Герой Ленинград, благодаря кому был остановлен пульс смерти и забился пульс жизни, - заявил спикер ЗакСа.
ИСТОЧНИК KP.RU