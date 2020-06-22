Полицейские провели рейд по Рубинштейна в разгульные выходные

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:04:03+03:00

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Петербургские полицейские провели рейд по самой барной улице города - улице Рубинштейна. Здесь, в минувшие выходные, несмотря на карантинные меры, было весело, шумно и многолюдно.

- В целях профилактики и в связи с неоднократными жалобами граждан, с 23 часов 20 июня до 5 часов утра 21 июня полицейские, совместно с Роспотребнадзором, проверяли увеселительные заведения, а также граждан, которые оказались в это время в этом месте, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Несмотря на ночь, вся Рубинштейна стояла в пробке, поэтому легко понять недовольство местных жителей.

Как оказалось при детальной проверке, далеко не все бары выполняли установленные законом нормы. Количество нетрезвого народа на квадратный метр улицы зашкаливало.

В отделение за пьянку, наркоманию и хулиганство доставлен нарушитель. Из баров и магазинов изъято больше 600 бутылок алкоголя.

В полиции рейды пообещали проводить на постоянной основе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786280" frameborder="0"></iframe> Рейд по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU