В тоннеле на дамбе на четыре дня ограничат движение

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:21:59+03:00

В тоннеле дамбы на четыре дня ограничат проезд. Фото: Олег ЗОЛОТО

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На четыре дня будет ограничено движение в тоннеле дамбы на КАД в районе Кронштадта. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. Трудности для воителей начнутся уже с нынешнего понедельника.

- Дирекция Комплекса защитных сооружений информирует о проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 с 22 по 25 июня, - говорится в информации, размещенной на сайте КЗС.

22 и 23 июня будет ограничен проезд по внешнему кольцу КАДа (со стороны Финского залива), а 24 и 25 работы пройдут в тоннеле внутренней, (невской) части кольцевой автодороги.

Для проведения ремонту будут поочередно перекрываться отдельные полосы трассы, поэтому водителей просят быть особенно внимательными и следить за знаками и информацией на электронных табло КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU