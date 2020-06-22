2020-06-22T10:37:43+03:00
Общество

Больше 11 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

217 человек заболели, 29 - умерли
Петр КИБЕР
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За сутки в Петербурге на коронавирус проверили больше 11 тысяч человек.За сутки в Петербурге на коронавирус проверили больше 11 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Больше 11 тысяч жителей Санкт-Петербурга были проверены на наличие коронавируса за минувшие сутки. Эти цифры , а также другие последние сведения, приводит Оперативный штаб Северной столицы.

- По состоянию на 10:00 22 июня в Санкт-Петербурге на наличие коронавирусной инфекции обследованы 11 637 человек, - сообщает Оперштаб.

За прошедшие 24 часа подтверждены еще 217 новых случаев заражения и 29 смертей от коронавируса.

На настоящий момент под наблюдением врачей находятся 2704 человека. Из них 53 - в обсерваторе в Репино, 720 - на самоизоляции, 1931 горожанин числится контактным.

Единой городской службой по вопросам коронавируса 122 обработано 354 вызова. Еще 185 обращений поступило на экстренный номер 112. О приезде из заграницы сообщили 34 человека. 79 звонков перенаправлены в скорую помощь, 35 - в полицию.

Также от петербуржцев поступило 47 обращений на оказание помощи волонтерами. Нуждающиеся в ней могут звонить на горячую линию по номеру: 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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