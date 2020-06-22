Бизнесмен расстрелял семью, подплывшую на лодке к его дачному участку

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:31:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Дачник из Ленинградской области из охотничьего карабина расстрелял семью, которая случайно подплыла на лодке к его участку. При этом мужчину не смутило, что вместе с родителями был и маленький ребенок.

- 20 июня в поселке Мельниково Приозерского района, на берегу озера Любимовское, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему незнакомым гражданам, подплывшим на лодке к его дачному участку, произвел в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ленинградской области.

Заряд пришелся в спину 32-летней женщине, сидевшей в лодке с мужем и дочкой. Ей раздробило кости таза и поранило кишечник. В тяжелом состоянии раненную доставили в больницу. Пока она находится в реанимации.

Полицейские, в свою очередь, задержали стрелка. Им оказался 35-летний директор частного предприятия. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Статья предусматривает до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU