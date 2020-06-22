29 человек умерли за сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:51:41+03:00

В Петербурге подтверждены еще 29 смертельных исходов по причине коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Это почти треть от всех смертей по России

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Еще на 29 человек увеличилось число жертв коронавируса в Санкт-Петербурге. Это почти треть от общего количества смертельных случаев по всей России (95) за минувшие сутки. Общее число летальных исходов в городе достигло 869.

- По состоянию на утро 22 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: 26 - на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 3 на основе медицинских свидетельств о смерти, - сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

Среди скончавшихся пациентов – 15 мужчин в возрасте от 44 до 96 лет и 14 женщин от 47 до 92 лет. Основным причиной смерти признана двусторонняя пневмония, вызванная инфекцией СOVID-19.

При этом все умершие пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение коронавируса: кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, хронический вирусный гепатит, онкология.

ИСТОЧНИК KP.RU