Петербуржец жестко вырубил девушку, которая крушила его машину на парковке

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:26:17+03:00

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Житель Санкт-Петербурга одним ударом отправил в нокдаун девушку, которая ночью крушила его припаркованную машину. По словам свидетелей происшествия, дама была с подругой и изрядно навеселе. Неизвестно, почему она стала бить стекла в белой иномарке и ломать ей зеркала, но реакция хозяина была быстрой и жесткой.

- Шли две пьяные женщины, одной из них не понравился стоящий авто, ну и решила она стекла подпортить за что и получила нокдаун от хозяина. Вторая решила заступиться за что и получила порцию перца, - пишут в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жители Невского района, где и произошло ночное происшествие.

На записи хорошо видно, как от мощного удара крупного мужчина женщина отлетает на два метра и бьется головой о поребрик. После этого на мужчину начинают матерно кричать из окон и требовать вызвать полицию. Позднее на место происшествия приезжала скорая, чтобы оказать помощь пострадавшей.

Чем закончилась история, пока выяснить не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786319" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге автовладелец одним ударом вырубил девушку, ломавшую его машину.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU