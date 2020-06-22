Петербуржец жестко вырубил девушку, которая крушила его машину на парковке
Житель Санкт-Петербурга одним ударом отправил в нокдаун девушку, которая ночью крушила его припаркованную машину. По словам свидетелей происшествия, дама была с подругой и изрядно навеселе. Неизвестно, почему она стала бить стекла в белой иномарке и ломать ей зеркала, но реакция хозяина была быстрой и жесткой.
- Шли две пьяные женщины, одной из них не понравился стоящий авто, ну и решила она стекла подпортить за что и получила нокдаун от хозяина. Вторая решила заступиться за что и получила порцию перца, - пишут в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жители Невского района, где и произошло ночное происшествие.
На записи хорошо видно, как от мощного удара крупного мужчина женщина отлетает на два метра и бьется головой о поребрик. После этого на мужчину начинают матерно кричать из окон и требовать вызвать полицию. Позднее на место происшествия приезжала скорая, чтобы оказать помощь пострадавшей.
Чем закончилась история, пока выяснить не удалось.
В Санкт-Петербурге автовладелец одним ударом вырубил девушку, ломавшую его машину.Видео: vk.com/unreleased_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU