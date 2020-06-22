Двум фигурантам дела «Сети»* дали 5,5 и 7 лет по обвинению в терроризме

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:18:37+03:00

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22 июня в Санкт-Петербурге состоялось заседание военного суда, на котором были оглашены сроку двум фигурантам так называемого дела «Сети»*. Обоих обвиняли в участии в террористической деятельности и приговорили к длительным тюремным срокам.

- Суд назначил наказание: Филинкову в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима. Бояршинову в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в ИК общего режима, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что подсудимых обвиняли по двум статьям: организация терористического сообщества и участие в нем; Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

28-летний Юлиан Бояршинов на суде вину признал. А его «напарник» 25-летний Виктор Филинков отказался считать себя виновным.

* - запрещенная в РФ террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU