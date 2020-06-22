Смольный рассказал, как именно будут работать уличные кафе с 29 июня

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:38:35+03:00

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С 29 июня в Санкт-Петербурге будут открыты летние кафе и террасы ресторанов. В понедельник это подтвердил городской Центр развития и поддержки предпринимательства, который опубликовал инструкцию как именно это будет работать.

- C 29 июня будут открыты официально зарегистрированные летние террасы кафе и ресторанов. Проект постановления предусматривает право обслуживать клиентов за столиками, вынесенными на тротуар перед входом в заведение, - сообщает пресс-служба Центра.

Период размещения: с 29 июня по 15 октября 2020 года. Столики у заведений можно будет расставлять бесплатно, не заключая договор аренды площадей с городом. При этом нельзя ставить мебель на газоне, а также вдали от кафе/ресторана. Сами столы и стулья должны гармонировать со стилистикой района, а площадь террасы не может быть больше самого ресторана.

Расстояние между столиками должно быть не меньше 1,5 метров, а мебель надо убирать на ночь.

Пока постановление не подписано, однако в Смольном уже заявляли, что документ практически готов.

ИСТОЧНИК KP.RU