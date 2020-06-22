Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы на Пискаревском кладбище
Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Сюда делегация городского правительства приехала по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России чтут тех, кто не смог пережить суровые годы сражений.
- Венки и цветы к монументу Матери-Родины возложили губернатор Александр Беглов, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, - сообщает пресс-служба Смольного.
Кроме Пискаревского кладбища, где покоятся останки более полумиллиона жертв войны, траурные церемонии состоялись и в других знаковых местах города: на Серафимовском кладбище; на площади Победы, у Арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище, на Невском мемориальном кладбище «Журавли», на Богословском кладбище.
Губернатор Санкт-Петербурга возложил венки на Пискаревском кладбище.Видео: gov.spb.ru
ИСТОЧНИК KP.RU