Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы на Пискаревском кладбище

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:19:44+03:00

Сегодня в России День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны

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Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Сюда делегация городского правительства приехала по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России чтут тех, кто не смог пережить суровые годы сражений.

- Венки и цветы к монументу Матери-Родины возложили губернатор Александр Беглов, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме Пискаревского кладбища, где покоятся останки более полумиллиона жертв войны, траурные церемонии состоялись и в других знаковых местах города: на Серафимовском кладбище; на площади Победы, у Арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище, на Невском мемориальном кладбище «Журавли», на Богословском кладбище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786339" frameborder="0"></iframe> Губернатор Санкт-Петербурга возложил венки на Пискаревском кладбище.Видео: gov.spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU