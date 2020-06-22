2020-06-22T14:19:44+03:00
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы на Пискаревском кладбище

Сегодня в России День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Пискаревском кладбище прошла траурная церемония. Фото: gov.spb.ruНа Пискаревском кладбище прошла траурная церемония. Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Сюда делегация городского правительства приехала по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России чтут тех, кто не смог пережить суровые годы сражений.

- Венки и цветы к монументу Матери-Родины возложили губернатор Александр Беглов, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме Пискаревского кладбища, где покоятся останки более полумиллиона жертв войны, траурные церемонии состоялись и в других знаковых местах города: на Серафимовском кладбище; на площади Победы, у Арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище, на Невском мемориальном кладбище «Журавли», на Богословском кладбище.

Губернатор Санкт-Петербурга возложил венки на Пискаревском кладбище.Видео: gov.spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лента» открыла два новых магазина в Санкт-Петербурге
Педиатр из Санкт-Петербурга стала лучшим врачом России
КАД полностью перекрыт из-за жесткого ДТП в Санкт-Петербурге 22 июня 2020 года
Врача Покровской больницы, жаловавшегося на нехватку защитных костюмов, уволили из медучреждения Санкт-Петербурга
«Зенит» назвал, кто сможет попасть на домашние матчи в Санкт-Петербурге
Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге
Суд вынес приговор водителю, устроившему на ЗСД аварию в восемью погибшими
Лес загорелся в Приозерском районе под Санкт-Петербургом
Стало известно, когда откроются пляжи в Санкт-Петербург
Пригородные электрички задержались из-за оборванных контактных проводов на станции Броневая
89 миллионов рублей на махинациях с налогами заработал житель Санкт-Петербурга
Капсулу с посланием потомкам заложили в Санкт-Петербурге