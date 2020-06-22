2020-06-22T15:41:17+03:00
Происшествия

Под мостом глупости пострадала 179-я «Газель»

На этот раз машина не застряла под коварной переправой, а снесла часть кузова
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Газель" номер 179. Ждем "юбилейной". Фото: vk.com/spb_today"Газель" номер 179. Ждем "юбилейной". Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Очередная «Газель» не прошла по высоте под знаменитым Мостом глупости. пер5еправа на Софийской улице, ставшая всемирно известной посте 150 разбитых грузовичков и прочей застрявшей техники, поймала свою 179-ю жертву.

- Ничто не может прервать летний сон Моста глупости. Даже 179-й ровно срезавший себе крышу фургон! - сообщает паблик «Мост глупости» в телеграме.

Надо сказать, что за последнее время машины гораздо реже застревают под низкой переправой - за год набралось всего десять машин. Причиной тому и слава моста и ограничители перед ним и поумневшие водители. Но иногда редкий шофер послушает навигатор, и, не поверив глазам, застрянет под коварной конструкцией.

Впрочем, если сам мост не «ловит» жертв, за него это делают другие мосты Петербурга. Так, водители регулярно застревают у Рыбинской улицы или на Южном шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лента» открыла два новых магазина в Санкт-Петербурге
Педиатр из Санкт-Петербурга стала лучшим врачом России
КАД полностью перекрыт из-за жесткого ДТП в Санкт-Петербурге 22 июня 2020 года
Врача Покровской больницы, жаловавшегося на нехватку защитных костюмов, уволили из медучреждения Санкт-Петербурга
«Зенит» назвал, кто сможет попасть на домашние матчи в Санкт-Петербурге
Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге
Суд вынес приговор водителю, устроившему на ЗСД аварию в восемью погибшими
Лес загорелся в Приозерском районе под Санкт-Петербургом
Стало известно, когда откроются пляжи в Санкт-Петербург
Пригородные электрички задержались из-за оборванных контактных проводов на станции Броневая
89 миллионов рублей на махинациях с налогами заработал житель Санкт-Петербурга
Капсулу с посланием потомкам заложили в Санкт-Петербурге