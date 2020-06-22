Под мостом глупости пострадала 179-я «Газель»

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:41:17+03:00

На этот раз машина не застряла под коварной переправой, а снесла часть кузова

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Очередная «Газель» не прошла по высоте под знаменитым Мостом глупости. пер5еправа на Софийской улице, ставшая всемирно известной посте 150 разбитых грузовичков и прочей застрявшей техники, поймала свою 179-ю жертву.

- Ничто не может прервать летний сон Моста глупости. Даже 179-й ровно срезавший себе крышу фургон! - сообщает паблик «Мост глупости» в телеграме.

Надо сказать, что за последнее время машины гораздо реже застревают под низкой переправой - за год набралось всего десять машин. Причиной тому и слава моста и ограничители перед ним и поумневшие водители. Но иногда редкий шофер послушает навигатор, и, не поверив глазам, застрянет под коварной конструкцией.

Впрочем, если сам мост не «ловит» жертв, за него это делают другие мосты Петербурга. Так, водители регулярно застревают у Рыбинской улицы или на Южном шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU