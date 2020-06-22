УФАС завело дело в отношении Госпиталя ветеранов войн из-за закупки защитных костюмов для врачей на миллиард рублей
Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции Госпиталем для ветеранов войн, которому подчиняется в том числе временный госпиталь в Ленэкспо. Причиной стала закупка защитных костюмов для медиков, работающих с коронавирусными больными.
- Изучив полученные ответы, СПб УФАС выявило в действиях Госпиталя при заключении контракта с ООО «Рэд Стар» на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения Закона. В отношении медучреждения возбуждено антимонопольное дело, - сообщает пресс-служба УФАС.
Причиной для расследования стали публикации в СМИ. Журналисты одного из изданий подсчитали, что стоимость китайских костюмов, в которые собираются одеть врачей, прилично завышена.
При этом поставщиком, получившим лакомый контракт на миллиард рублей, стало скромное московское ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и без опыта в поставках медицинских товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU