2020-06-22T16:14:31+03:00
Общество

УФАС завело дело в отношении Госпиталя ветеранов войн из-за закупки защитных костюмов для врачей на миллиард рублей

Антимонопольщики нашли признаки нарушения Закона в проведенном аукционе
Петр КИБЕР
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Закупка защитных костюмов на миллиард рублей взбудоражила УФАС.Закупка защитных костюмов на миллиард рублей взбудоражила УФАС.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции Госпиталем для ветеранов войн, которому подчиняется в том числе временный госпиталь в Ленэкспо. Причиной стала закупка защитных костюмов для медиков, работающих с коронавирусными больными.

- Изучив полученные ответы, СПб УФАС выявило в действиях Госпиталя при заключении контракта с ООО «Рэд Стар» на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения Закона. В отношении медучреждения возбуждено антимонопольное дело, - сообщает пресс-служба УФАС.

Причиной для расследования стали публикации в СМИ. Журналисты одного из изданий подсчитали, что стоимость китайских костюмов, в которые собираются одеть врачей, прилично завышена.

При этом поставщиком, получившим лакомый контракт на миллиард рублей, стало скромное московское ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и без опыта в поставках медицинских товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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