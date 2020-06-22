Шесть рейсов появятся из Санкт-Петербурга в июле 2020 года

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:21:25+03:00

Шесть новых рейсов появятся в Пулково с июля 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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С июля 2020 года из Санкт-Петербурга можно будет улететь по шести новым направлениям. Авиакомпания Nordwind запустит регулярные рейсы в Горно-Алтайск, Грозный, Махачкалу, Нижневартовск, Новокузнецк и Новый Уренгой.

- Из Санкт-Петербурга в Махачкалу будут осуществляться с 1 июля 2020 года. Полеты буду выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам, - сообщили в Пулково.

В Грозный и Новый Уренгой самолеты начнут летать со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам, а с 5 июля по воскресеньям появятся рейсы в Грозный.

Рейсы в Новокузнецк и Нижневартовск будут выполняться с 3 июля 2020 года дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Старт полетов в Горно-Алтайск запланирован на 4 июля 2020 года. Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. Горно-Алтайск станет новым направлением в расписании аэропорта Пулково.

Все полеты Nordwind из Пулково будут выполняться на воздушных судах семейства Boeing 737. Билеты на рейсы можно забронировать уже сейчас на сайте авиакомпании или аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU