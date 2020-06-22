2020-06-22T16:47:43+03:00
Общество

Родители убитой любовницы Олега Соколова не будут требовать денег с историка

Семья Анастасии Ещенко не намерена подавать гражданский иск
Петр КИБЕР
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Семья убитой Анастасиии Ещенко не будет брать деньги от Олега Соколова.Семья убитой Анастасиии Ещенко не будет брать деньги от Олега Соколова.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Семья аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, не намерена требовать с него денежной компенсации. По словам адвоката потерпевшей стороны, гражданский иск они подавать не будут.

- На вопрос о возможных финансовых компенсациях родители Анастасии категорично ответили, что об этом речь идти не может. Гражданский иск в рамках данного дела заявляться не будет, - приводит слова Александры Бакшеевой газета «Петербургский дневник».

Напомним, что 22 июня состоялось третье заседание по существу дела об убийстве молодой аспирантки. В ходе слушаний показания дал врач скорой помощи, спасавший Соколова от переохлаждения после падения того в Мойку. А также работник коммунальных служб участвовавший в поиске останков девушки и нашедший пакет с телом убитой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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