2020-06-22T17:07:17+03:00
Общество

Ко Дню Памяти в Ленинградской области привели в порядок мемориалы

А в годовщину начала войны прошла акция «Свеча памяти»
Петр КИБЕР
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22 июня в России отмечают День памяти и скорби.22 июня в России отмечают День памяти и скорби.Фото: Олег ЗОЛОТО
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22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В годовщину начала войны по всей стране чтут тех, кто не пережил те страшные годы, кто сражался за свободу Родины. Отдают долг павшим и в Ленинградской области, сильно пострадавшей от нашествия захватчиков. Так, в преддверии скорбной даты, глава региона принял участие в субботнике на мемориале «Взрыв» в Ломоносовском районе. Здесь скосили траву, высадили деревья и возложили свежие цветы к памятнику.

- Мемориал «Взрыв» стал народным, он посвящен событиям начала войны, здесь наши солдаты отбивались до последнего снаряда. Я очень благодарен тем жителям, которые приходят сюда, поддерживают порядок и вспоминают наших героев, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также дал поручение благоустроить территорию вокруг мемориала. А в ночь на 22 июня, в час, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, по всей Ленобласти зажглись свечи. Акция «Свеча памяти» прошла на военных памятниках и мемориалах в Гатчине, Всеволожске, Ломоносове, Кингисеппе и Волосово. Участие в ней приняли и юные жители региона, которые знают о героической истории своей земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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