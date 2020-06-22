Бесплатный тест на антитела к коронавирусу смогут сдать жители Ленинградской области
Жители Ленинградской области смогут бесплатно сдать анализы для того, чтобы проверить у себя наличие антител к коронавирусу. С 23 по 26 июля 2020 года в регионе запустится тестирование. На обследование допускаются все люди, включая дети с 1 года.
- В исследовании смогут принять участие здоровые дети (от 1 года) и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19, - сообщили в администрации Ленобласти.
Для этого необходимо заполнить анкету на сайтах Роспотребнадзора по Ленинградской области, областного Центра гигиены и эпидемиологии и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Участники тестирования будут определены методом случайной выборки, после чего их пригласят в медицинский центр для сдачи крови.
Эпидемиологи проводят исследования для того, чтобы установить коллективный иммунитет. На основании этой информации они разработают прогноз развития эпидемиологической ситуации и запланируют профилактические мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU