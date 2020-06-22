2020-06-22T18:25:03+03:00
Дом. Семья

Котохиросима: 82 кошек и двух собак содержала в квартире-студии пожилая петербурженка

Животные больны и истощены. Сейчас их передали в приют [фото и видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Животные жили на площади в 22 "квадрата"Животные жили на площади в 22 "квадрата"Фото: СОЦСЕТИ
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22-метровая квартира-студия, которая по факту оказалась «резиновой», находилась в доме № 89 по улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Жилплощадь арендовала пожилая женщина, которая содержала там 82 кошки и двух собак. Информация об этом появилась в сообществе «Уютная Круглосуточная Зоогостиница Девяткино».

Как сообщается в публикации, такой котохиросимы Петербург еще не видел. Все животные сильно истощены, среди них много котят. И если коты содержались хотя бы в самой квартире, то собаки были прикованы на балконе.

"Хозяйка" уверяла, что разводила кошек на продажу Фото: СОЦСЕТИ

"Хозяйка" уверяла, что разводила кошек на продажуФото: СОЦСЕТИ

- Вчера эта женщина приходила к нам в гостиницу с просьбой взять их на некоторое время, - пишут авторы поста. - Её объяснения были крайне странными и расплывчатыми. Она не призналась, что хозяева разгромленной начисто квартиры выставляют её в срочном порядке. Сказала, что так сложились обстоятельства, и что, якобы, она разводила кошек на продажу.

В результате 40 кошек «хозяйка» успела вывезти в сарай. Как поясняют активисты, у всех животных – букет инфекций. Активисты зоогостиницы развернули целую операцию по спасению кошек и сняли ее на видео. Часть горе-питомцев забрали себе, часть отправилась в приют «Преданное сердце».

82 кошки и двух собак, которых содержали в тесной помещении, спасли в Мурино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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