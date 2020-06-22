2020-06-22T18:10:48+03:00
Общество

Картину из 10 000 свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне выложили в Санкт-Петербурге

Акция прошла на мемориале Кормчино в Колпинском районе города
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Огоньки свечей образовали афишу к фильму "Жила-была девочка", снятому в разрушенном войной Ленинграде. Фото: общественное движение "Волонтеры Победы"Огоньки свечей образовали афишу к фильму "Жила-была девочка", снятому в разрушенном войной Ленинграде. Фото: общественное движение "Волонтеры Победы"
Изменить размер текста:

10 000 свечей зажглись в ночь с 21 на 22 июня на мемориале Кормчино в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Таким способом юные мальчишки и девочки из регионального отделения общественной организации "Волонтеры Победы" решили почтить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Свечи воспроизвели афишу всемирно известного фильма "Жила-была девочка" режиссёра Виктора Эйсымонта о жизни в Блокадном городе, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе городского комитета по молодежной политике. - В этом фильме не было декораций. В январе 1943 года, сразу после прорыва блокадного кольца, стартовала подготовка, чтобы показать истинную сторону отрезанного от страны города. Несмотря на сложную обстановку и большой риск для жизней актеров и участников съемочной группы, съемки проходили в историческом центре, в те периоды, когда не было авианалётов.

Международная акция "Свеча памяти" проводится на протяжении вот уже одиннадцати лет. Ее участники зажигают памятные огни дважды в год: 22 июня и 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лента» открыла два новых магазина в Санкт-Петербурге
Педиатр из Санкт-Петербурга стала лучшим врачом России
КАД полностью перекрыт из-за жесткого ДТП в Санкт-Петербурге 22 июня 2020 года
Врача Покровской больницы, жаловавшегося на нехватку защитных костюмов, уволили из медучреждения Санкт-Петербурга
«Зенит» назвал, кто сможет попасть на домашние матчи в Санкт-Петербурге
Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге
Суд вынес приговор водителю, устроившему на ЗСД аварию в восемью погибшими
Лес загорелся в Приозерском районе под Санкт-Петербургом
Стало известно, когда откроются пляжи в Санкт-Петербург
Пригородные электрички задержались из-за оборванных контактных проводов на станции Броневая
89 миллионов рублей на махинациях с налогами заработал житель Санкт-Петербурга
Капсулу с посланием потомкам заложили в Санкт-Петербурге