Картину из 10 000 свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне выложили в Санкт-Петербурге

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:10:48+03:00

Изменить размер текста: A A

10 000 свечей зажглись в ночь с 21 на 22 июня на мемориале Кормчино в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Таким способом юные мальчишки и девочки из регионального отделения общественной организации "Волонтеры Победы" решили почтить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Свечи воспроизвели афишу всемирно известного фильма "Жила-была девочка" режиссёра Виктора Эйсымонта о жизни в Блокадном городе, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе городского комитета по молодежной политике. - В этом фильме не было декораций. В январе 1943 года, сразу после прорыва блокадного кольца, стартовала подготовка, чтобы показать истинную сторону отрезанного от страны города. Несмотря на сложную обстановку и большой риск для жизней актеров и участников съемочной группы, съемки проходили в историческом центре, в те периоды, когда не было авианалётов.

Международная акция "Свеча памяти" проводится на протяжении вот уже одиннадцати лет. Ее участники зажигают памятные огни дважды в год: 22 июня и 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU