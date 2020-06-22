Полиция задержала подростков, избивших семью уличных музыкантов в Санкт-Петербурге

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:14:21+03:00

Полиция задержала компанию, которая избила беременную певицу и уличного музыканта в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Молодые люди напали на мужчину и его беременную жену

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали компанию молодых людей, которые избили семью уличных музыкантов. В понедельник, 22 июня 2020 года, оперативники отчитались о том, что установили личность нападавших. Часть из них оказались подростками.

- 20 июня 2020 года на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое» произошел конфликт между компанией молодых людей и супружеской парой уличных музыкантов. В результате конфликта пострадали музыканты – 29-летний мужчина и 31 летняя женщина, которые с травмами обратились за медицинской помощью, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Известно, что женщина, подвергшаяся нападению, беременна. По предварительным данным, серьезно она не пострадала.

Зачинщиков драки быстро разыскали. Ими оказались молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет. Полицейские также установили их местонахождение и доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий. По факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786167" frameborder="0"></iframe> Молодые люди избили уличных музыкантов в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU