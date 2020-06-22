Полиция задержала подростков, избивших семью уличных музыкантов в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали компанию молодых людей, которые избили семью уличных музыкантов. В понедельник, 22 июня 2020 года, оперативники отчитались о том, что установили личность нападавших. Часть из них оказались подростками.
- 20 июня 2020 года на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое» произошел конфликт между компанией молодых людей и супружеской парой уличных музыкантов. В результате конфликта пострадали музыканты – 29-летний мужчина и 31 летняя женщина, которые с травмами обратились за медицинской помощью, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Известно, что женщина, подвергшаяся нападению, беременна. По предварительным данным, серьезно она не пострадала.
Зачинщиков драки быстро разыскали. Ими оказались молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет. Полицейские также установили их местонахождение и доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий. По факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Молодые люди избили уличных музыкантов в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU