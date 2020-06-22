Капсулу с посланием потомкам заложили в Санкт-Петербурге

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:22:24+03:00

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В понедельник, 22 июня 2020 года, на на мемориале воинам-автомобилистам в автобусном парке № 1 состоялась закладка капсулы с посланием потомкам. Это мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы. В послании, которое по замыслу организаторов должно быть прочтено в год 100-летия Победы, сотрудники предприятия «Пассажиравтотранс» обратились к новым поколениям с просьбой помнить о подвигах работников автобусного транспорта и всех защитников Ленинграда.

- Самое важное сегодня — бережно хранить память о войне. Не только ничто не забыто, но ничто и не будет забыто — ни детьми, ни внуками победителей! — подчеркнул, обращаясь к ветеранам-транспортникам, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В качестве капсулы времени, где письмо будет храниться 25 лет, использовали 76-миллиметровый снаряд от дивизионной пушки ЗИС-3, которая была самым массовым артиллерийским орудием времен войны. Послание внутрь снаряда поместил житель блокадного Ленинграда, почётный работник автобусного транспорта Виктор Львович Гома. В 1942 году Виктор Львович был эвакуирован из Ленинграда с матерью и братом.

ИСТОЧНИК KP.RU