89 миллионов рублей на махинациях с налогами заработал житель Санкт-Петербурга

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:29:40+03:00

89 000 000 рублей "задолжал" петербуржец налоговой инспекции. Теперь ему светит до шести лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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89 миллионов рублей - именно столько ухитрился сэкономить за три года бывший директор петербургской фирмы "Ремонтно-строительные услуги". Дело, казалось бы, хорошее, вот только, по версии следствия, экономил мужчина на налогах на добавленную стоимость: вписывал в декларации заведомо ложные сведения. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

- В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ - "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере", - пояснили в ведомстве. - Максимальное наказание, которое она предусматривает - лишение свободы на срок до шести лет.

В скором времени копия обвинительного заключения будет вручена самому неудавшемуся предпринимателю, а уголовное дело направят в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU