2020-06-22T18:29:40+03:00
Происшествия

89 миллионов рублей на махинациях с налогами заработал житель Санкт-Петербурга

Бывший предприниматель подделывал налоговые ведомости на протяжении трех лет
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
89 000 000 рублей "задолжал" петербуржец налоговой инспекции. Теперь ему светит до шести лет тюрьмы.89 000 000 рублей "задолжал" петербуржец налоговой инспекции. Теперь ему светит до шести лет тюрьмы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

89 миллионов рублей - именно столько ухитрился сэкономить за три года бывший директор петербургской фирмы "Ремонтно-строительные услуги". Дело, казалось бы, хорошее, вот только, по версии следствия, экономил мужчина на налогах на добавленную стоимость: вписывал в декларации заведомо ложные сведения. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

- В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ - "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере", - пояснили в ведомстве. - Максимальное наказание, которое она предусматривает - лишение свободы на срок до шести лет.

В скором времени копия обвинительного заключения будет вручена самому неудавшемуся предпринимателю, а уголовное дело направят в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лента» открыла два новых магазина в Санкт-Петербурге
Педиатр из Санкт-Петербурга стала лучшим врачом России
КАД полностью перекрыт из-за жесткого ДТП в Санкт-Петербурге 22 июня 2020 года
Врача Покровской больницы, жаловавшегося на нехватку защитных костюмов, уволили из медучреждения Санкт-Петербурга
«Зенит» назвал, кто сможет попасть на домашние матчи в Санкт-Петербурге
Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге
Суд вынес приговор водителю, устроившему на ЗСД аварию в восемью погибшими
Лес загорелся в Приозерском районе под Санкт-Петербургом
Стало известно, когда откроются пляжи в Санкт-Петербург
Пригородные электрички задержались из-за оборванных контактных проводов на станции Броневая
89 миллионов рублей на махинациях с налогами заработал житель Санкт-Петербурга
Капсулу с посланием потомкам заложили в Санкт-Петербурге