Пригородные электрички задержались из-за оборванных контактных проводов на станции Броневая

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:40:46+03:00

По данным МЧС Санкт-Петербурга, пострадавших в результате ЧП нет

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В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции Броневая произошло ЧП. В шесть часов вечера понедельника, 22 июня 2020 года, из-за неисправности токоприемника локомотива был оборван контактный провод. Из-за этого часть пригородных электричек встали.

- Неисправность токоприемника локомотива. Короткое замыкание и дуга с контактного провода на локомотив и рельс. Контактный провод оборван, - рассказали в МЧС Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Работник железной дороги самостоятельно справились с проблемой и обращаться в МЧС не стали.

Однако из-за временной поломки встали электрички. Отмечается, что четыре пригородных проезда были задержаны на полчаса. На данный момент сообщение восстановлено, движение продолжается по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU