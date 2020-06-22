Суд вынес приговор водителю, устроившему на ЗСД аварию в восемью погибшими

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:13:59+03:00

Водитель, устроивший "огненное" ДТП в Санкт-Петербурге, отправится в колонию-поселение на три с половиной годы. Фото: Санкт-Петербург - Питер - Онлайн - ДТП и ЧП

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Водитель, 27 октября 2018 года устроивший на Западном скоростном диаметре ДТП с восемью погибшими, отправится в колонию-поселение. Такое решение сегодня, 22 июня, принял Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

- Как показало следствие, мужчина избрал скорость в 80 километров в час, которая не обеспечила ему контроля за транспортным средством, и не выдержал дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Ивеко" с полуприцепом, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. - В итоге произошло столкновение.

"Ивеко" выехал на встречную полосу и врезался в легковушку марки "Хундай". От удара та загорелась. В итоге в "огненном" ДТП погибло восемь человек. Однако, несмотря на это, виновник аварии проведет в колонии всего три с половиной года - и еще на три года лишится права управлять какими бы то ни было транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU