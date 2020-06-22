2020-06-22T19:43:04+03:00
Спорт

«Зенит» назвал, кто сможет попасть на домашние матчи в Санкт-Петербурге

Ближайшие игры назначены на 26 июня, и первую половину июля 2020 года [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
"Зенит" рассказал, кто сможет попасть на домашние игры"Зенит" рассказал, кто сможет попасть на домашние игрыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Зенит» рассказал, кто сможет попасть на ближайшие матчи, которые будут проходить в Санкт-Петербурге. В связи с тем, что количество зрителей на стадионах должно быть ограничено из-за эпидемии коронавируса, посетить игры смогу исключительно владельцы сезонных абонементов на «Газпром Арену».

- Каждый обладатель абонемента стандартной категории сможет побывать на двух играх из четырех оставшихся, которые войдут в мини-абонементы – это «Крылья Советов» 26 июня и «Оренбург» 15 июля, либо «Сочи» 8 июля и «Спарта» 18 или 19 июля, - пояснили в «Зените».

Попасть на стадион можно будет по строгим правилам / Фото: ФК "Зенит"

Попасть на стадион можно будет по строгим правилам / Фото: ФК "Зенит"

Приоритетное право выбора матчей для посещения будет у болельщиков, приобретавших абонементы на «Газпром Арену» в течение трех сезонов подряд начиная с кампании 2017-2018 годов. Сине-бело-голубые обращают внимание и просят отнестись с пониманием к тому, что приоритетный период будет действовать до 10:00 24 июня. После этого промокоды будут высланы остальным владельцам сезонных абонементов.

Владельцы абонементов на фанатский Вираж смогут попасть на игру против «Крыльев Советов» при условии посещения ими 14 и более матчей в текущем сезоне. Проход будет осуществляться по картам-абонементам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лента» открыла два новых магазина в Санкт-Петербурге
Педиатр из Санкт-Петербурга стала лучшим врачом России
КАД полностью перекрыт из-за жесткого ДТП в Санкт-Петербурге 22 июня 2020 года
Врача Покровской больницы, жаловавшегося на нехватку защитных костюмов, уволили из медучреждения Санкт-Петербурга
«Зенит» назвал, кто сможет попасть на домашние матчи в Санкт-Петербурге
Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге
Суд вынес приговор водителю, устроившему на ЗСД аварию в восемью погибшими
Лес загорелся в Приозерском районе под Санкт-Петербургом
Стало известно, когда откроются пляжи в Санкт-Петербург
Пригородные электрички задержались из-за оборванных контактных проводов на станции Броневая
89 миллионов рублей на махинациях с налогами заработал житель Санкт-Петербурга
Капсулу с посланием потомкам заложили в Санкт-Петербурге