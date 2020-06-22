«Зенит» назвал, кто сможет попасть на домашние матчи в Санкт-Петербурге

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:43:04+03:00

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Футбольный клуб «Зенит» рассказал, кто сможет попасть на ближайшие матчи, которые будут проходить в Санкт-Петербурге. В связи с тем, что количество зрителей на стадионах должно быть ограничено из-за эпидемии коронавируса, посетить игры смогу исключительно владельцы сезонных абонементов на «Газпром Арену».

- Каждый обладатель абонемента стандартной категории сможет побывать на двух играх из четырех оставшихся, которые войдут в мини-абонементы – это «Крылья Советов» 26 июня и «Оренбург» 15 июля, либо «Сочи» 8 июля и «Спарта» 18 или 19 июля, - пояснили в «Зените».

Попасть на стадион можно будет по строгим правилам / Фото: ФК "Зенит"

Приоритетное право выбора матчей для посещения будет у болельщиков, приобретавших абонементы на «Газпром Арену» в течение трех сезонов подряд начиная с кампании 2017-2018 годов. Сине-бело-голубые обращают внимание и просят отнестись с пониманием к тому, что приоритетный период будет действовать до 10:00 24 июня. После этого промокоды будут высланы остальным владельцам сезонных абонементов.

Владельцы абонементов на фанатский Вираж смогут попасть на игру против «Крыльев Советов» при условии посещения ими 14 и более матчей в текущем сезоне. Проход будет осуществляться по картам-абонементам.

ИСТОЧНИК KP.RU