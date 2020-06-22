2020-06-22T20:02:37+03:00
Общество

Врача Покровской больницы, жаловавшегося на нехватку защитных костюмов, уволили из медучреждения Санкт-Петербурга

Ранее Сергей Саяпин рассказал, что сам переболел коронавирусом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Из Покровской больницы в Петербурге уволили врача, который обвинял руководство в отсутствии СИЗ у медиковИз Покровской больницы в Петербурге уволили врача, который обвинял руководство в отсутствии СИЗ у медиковФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге уволили врача Покровской больницы, который в апреле 2020 года жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты для медиков стационара. После этого он сам заразился коронавирусом. В понедельник, 22 июня 2020 года, Сергей Саяпин рассказал, что его уволили в тот же день, как вышел с больничного.

- Я вышел на работу и этим же днем был уволен по статье «Предоставление поддельного документа при устройстве на работу» в 2012 году. Оказалось, что свидетельство о повышении квалификации, которое я получил в 2010 году оказалось немножечко кривоватым. Я точно помню, что проходил обучение, платил в кассу. Конечно, документы я не сохранил, так как свидетельство действительно пять лет, - рассказал он на своем канале в YouTube.

Однако сейчас Сергей Саяпин уже снова работает. Он пояснил, что ему поступило предложение из другого стационара, который тоже работает с коронавирусными больными. Врач уже поступил на службу, однако что это за больница, он не уточнил.

Реаниматолога Покровской больницы уволили после заболевания коронавирусом .Видео: YouTube anestesiolog md

ИСТОЧНИК KP.RU

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