Врача Покровской больницы, жаловавшегося на нехватку защитных костюмов, уволили из медучреждения Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге уволили врача Покровской больницы, который в апреле 2020 года жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты для медиков стационара. После этого он сам заразился коронавирусом. В понедельник, 22 июня 2020 года, Сергей Саяпин рассказал, что его уволили в тот же день, как вышел с больничного.
- Я вышел на работу и этим же днем был уволен по статье «Предоставление поддельного документа при устройстве на работу» в 2012 году. Оказалось, что свидетельство о повышении квалификации, которое я получил в 2010 году оказалось немножечко кривоватым. Я точно помню, что проходил обучение, платил в кассу. Конечно, документы я не сохранил, так как свидетельство действительно пять лет, - рассказал он на своем канале в YouTube.
Однако сейчас Сергей Саяпин уже снова работает. Он пояснил, что ему поступило предложение из другого стационара, который тоже работает с коронавирусными больными. Врач уже поступил на службу, однако что это за больница, он не уточнил.
Реаниматолога Покровской больницы уволили после заболевания коронавирусом .Видео: YouTube anestesiolog md
ИСТОЧНИК KP.RU